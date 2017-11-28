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Атмосфера с запахом ванили и шоколада: в Минске 7 декабря откроют легендарный кафетерий на Захарова,4

28.11.2017 - 23:04

Новости Беларуси. Второе рождение эпохального кафетерия. В Минске снова можно будет почаёвничать на Захарова, 4, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Культовое кафе порадует своим открытием любителей сладкого уже седьмого декабря. Особый кураж исторического интерьера и атмосфера с запахом ванили и шоколада после реконструкции здесь будет, как и в 60-ых. Минчане и гости столицы смогут прийти сюда не только за чашкой кофе со сладостями, но и за приятными воспоминаниями.  

Сергей Камышев, энергетик торговой организации:
Сейчас мы на финишной стадии, видите оборудование уже моем, расставляем барные стойки.

Атмосфера с запахом ванили и шоколада: в Минске 7 декабря откроют легендарный кафетерий на Захарова,4

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