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Аттракционы в минских парках – какие новые появятся и подорожают ли билеты: «Большой город»

18.04.2017 - 21:38

Новости Беларуси. Весна. Всё чаще возникает желание выехать на природу. Но в повседневной суете не всегда получается. Однако, есть альтернатива – парки. Там можно успокоиться и подзарядиться энергией, при этом, сэкономив на бензине. В парках сейчас кипит работа, заканчивается подготовка к новому сезону. На следующей неделе, если позволит погода, откроют аттракционы.  Как часто проверяют их техническое состояние? Изменится ли цена билетов, и появятся ли новые аттракционы? Об этом в программе «Большой город» рассказал главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский.

85% аттракционов в минских парках готовы к эксплуатации

Самый старый аттракцион в Минске – «Вальс» в парке Горького

Техническое состояние аттракционов в минских парках проверяют ежедневно

Цены на билеты в минских парках увеличат максимум на 9%

Билеты на аттракционы в минских парках будут стоить в пределах 3-5 рублей

На мобильный, в виде магнитной карты и сезонные: новые виды билетов появятся в минских парках

«Приличный аттракцион с экстремальным содержанием стоит порядка 600-700 тысяч рублей»

«В Лас-Вегасе другие аттракционы. Но надо учесть наши климат и менталитет»: почему в Минске не нужны дорогие развлечения?

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«Приличный аттракцион с экстремальным содержанием стоит порядка 600-700 тысяч рублей»
На мобильный, в виде магнитной карты и сезонные: новые виды билетов появятся в минских парках
Билеты на аттракционы в минских парках будут стоить в пределах 3-5 рублей
Цены на билеты в минских парках увеличат максимум на 9%
Техническое состояние аттракционов в минских парках проверяют ежедневно
Самый старый аттракцион в Минске – «Вальс» в парке Горького
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