Australian Open. Александра Саснович вышла в 1/16 финала

Белоруска Александра Саснович вышла в третий круг турнира Australian Open.
Теннисистка обыграла Мирьяну Лучич-Барони из Хорватии со счетом 6:3, 6:1.
23-летняя Александра Саснович впервые в карьере сыграет в 1/16 финала одного из турниров Большого шлема. Предыдущим рекордом девушки становился выход во второй круг.
Следующей оппоненткой белоруски станет Каролин Гарсия из Франции, которая занимает восьмую строчку в мировом рейтинге.
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Поклонники белорусской теннисистки поздравили ее с очередной победой и пожелали удачи в предстоящих встречах.
«Саша, рви всех!»,
«И счет такой хороший, уверенно»,
«Сашка-машина! Камня на камне не оставила от Лучич. Умница! Продолжай в том же духе».
В парных соревнованиях среди мужчин борьбу продолжает белорусско-австрийский дуэт Максим Мирный и Филипп Освальд, который вышел в 1/16 финала.
Белоруска Арина Соболенко завершила свои выступления и в одиночном, и в парном разряде на турнире Australian Open.