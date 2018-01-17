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Australian Open. Мирный и Освальд во втором круге сыграют с американским братьями Брайан

17.01.2018 - 21:53

Новости Беларуси. Максим Мирный в дуэте с Филиппом Освальдом вышел во второй круг мужского парного турнира Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке на корте Мельбурна белорус и австриец с большим трудом сломили сопротивление Томаса Фаббиано из Италии и Дуди Селы из Израиля.

Игра растянулась на два с половиной часа, оба взятых Мирным и Освальдом сэта завершились только на тай-брэйке – 7:6, 3:6, 7:6. В следующем круге Максим и его компаньон встретятся со знаменитым американским тандемом братьев Брайанов.

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Australian Open. Мирный и Освальд во втором круге сыграют с американским братьями Брайан

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