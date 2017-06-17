Авария на М1: водитель буксировал УАЗ и врезался в колонну байкеров

Новости Беларуси. Обстоятельства массового ДТП с участием байкеров выясняют следователи. Вечером 16 июня на трассе М1 при буксировке два УАЗ-а протаранили колонну мотоциклистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, водитель головной машины не справился с управлением и выехал на соседнюю полосу, где совершил наезд на байкеров, ехавших в попутном направлении.

С травмами различной степени тяжести госпитализированы 4 человека.

Трое из них остаются в реанимации. Следователями назначен ряд экспертиз, в том числе и для установления технического состояния транспортных средств.