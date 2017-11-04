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Авария на миллион долларов: в Калифорнии в ДТП попали редкие пчёлы

04.11.2017 - 16:41

Новости США. И последнее. Нестандартное ДТП произошло в американском штате Калифорния. В аварию попали пчелы, причем стоят редкие насекомые более миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам водителя грузовика, движение на дороге резко остановилось, и чтобы избежать столкновения, ему пришлось съехать с трассы. Однако там он врезался в насыпь и сотни ульев вывалились на землю.

Всех пчел специалистам пришлось убить. Насекомых везли из штата Монтана в Калифорнийскую долину, где они должны были опылить миндальные деревья.

Авария на миллион долларов: в Калифорнии в ДТП попали редкие пчёлы

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