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Авария на Минской кольцевой автодороге: водитель не справился с управлением и врезался в дерево

05.01.2017 - 20:15

Новости Беларуси. Скользкая дорога и снежная каша. На Минской кольцевой автодороге водитель легкового автомобиля не справился с управлением,

выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

ДТП произошло около 14:00. Иномарка двигалась по МКАД со стороны Логойского тракта в направлении Долгиновского. При перестроении из третьей полосы во вторую авто занесло и водитель угодил в дерево за пределами трассы. ГАИ вызвали проезжавшие мимо автомобилисты.

В аварии никто не пострадал,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария на Минской кольцевой автодороге: водитель не справился с управлением и врезался в дерево
Авария на Минской кольцевой автодороге: водитель не справился с управлением и врезался в дерево
Фото. Авария на Минской кольцевой автодороге: водитель не справился с управлением и врезался в дерево
Авария на Минской кольцевой автодороге: водитель не справился с управлением и врезался в дерево
Фото. Авария на Минской кольцевой автодороге: водитель не справился с управлением и врезался в дерево

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