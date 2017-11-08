Авария на минской кольцевой: у машины во время движения оторвался прицеп, после чего она перевернулась

Новости Беларуси. Авария произошла на минской кольцевой. Около 16 часов недалеко от улицы Мазурова у легкового автомобиля во время движения оторвался прицеп, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В итоге машина стала неуправляемой, несколько раз перевернулась и остановилась в средней полосе. К счастью, водитель не пострадал.

Эдуард Волков:

Подбежали много водителей, остановились. Подбежали, скинули клемму. Помогли мне выбраться. Народ у нас отзывчивый, я им благодарен.

Игорь Емельянов, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД:

Водитель был трезвый, с документами всё в порядке. Техосмотр пройден.

Кстати, первый будний день после больших выходных на столичных дорогах отмечен всплеском ДТП. Очевидцы также сообщают об аварии на улице Аранской, а на Тростенецкой пострадал пешеход.