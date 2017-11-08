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Авария на минской кольцевой: у машины во время движения оторвался прицеп, после чего она перевернулась

08.11.2017 - 23:42

Новости Беларуси. Авария произошла на минской кольцевой. Около 16 часов недалеко от улицы Мазурова у легкового автомобиля во время движения оторвался прицеп, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В итоге машина стала неуправляемой, несколько раз перевернулась и остановилась в средней полосе. К счастью, водитель не пострадал.

Эдуард Волков:
Подбежали много водителей, остановились. Подбежали, скинули клемму. Помогли мне выбраться. Народ у нас отзывчивый, я им благодарен.

Игорь Емельянов, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД:
Водитель был трезвый, с документами всё в порядке. Техосмотр пройден.

Кстати, первый будний день после больших выходных на столичных дорогах отмечен всплеском ДТП. Очевидцы также сообщают об аварии на улице Аранской, а на Тростенецкой пострадал пешеход.

Авария на минской кольцевой: у машины во время движения оторвался прицеп, после чего она перевернулась
Авария на минской кольцевой
Фото. Авария на минской кольцевой
Авария на минской кольцевой
Фото. Авария на минской кольцевой
Авария на минской кольцевой
Фото. Авария на минской кольцевой
Авария на минской кольцевой
Фото. Авария на минской кольцевой

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