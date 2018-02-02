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Авария на улице Могилёвской: 53-летнему водителю автобуса стало плохо за рулём

02.02.2018 - 23:43

Новости Беларуси. Непредвиденная остановка. Рейсовый автобус выехал на разделительную полосу и врезался в металлическое ограждение. Авария произошла на улице Могилёвской около часа дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Причиной происшествия стал сердечный приступ водителя. Скорость автобуса была не высокой, и, к счастью, никто не пострадал. Пассажиры, а их было 10 человек, не растерялись, открыли двери автобуса и вытащили водителя из кабины.

Первую помощь 53-летнему мужчине до приезда скорой помощи оказывал медик, случайно проезжавший мимо на своем автомобиле. Водителя автобуса доставили в больницу. 


 

Авария на улице Могилёвской: 53-летнему водителю автобуса стало плохо за рулём

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