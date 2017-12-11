Авария в Клецке: пьяный не справился с управлением авто и протаранил машину на встречке

Новости Беларуси. В Клецке пьяный водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Водитель второго авто с тяжелыми повреждениями доставлен в больницу.
Новости Беларуси. В Клецке пьяный водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Водитель второго авто с тяжелыми повреждениями доставлен в больницу.
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