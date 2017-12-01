Авария в Вилейке: легковушка съехала в кювет и перевернулась

Новости Беларуси. В Вилейском районе водитель легковушки не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мужчина не смог самостоятельно выбраться из машины – помогли спасатели.
Новости Беларуси. В Вилейском районе водитель легковушки не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мужчина не смог самостоятельно выбраться из машины – помогли спасатели.
|В Лунинецком районе фура насмерть сбила сидевшего на дороге 20-летнего парня
|В центре Минска микроавтобус сбил 7-летнего мальчика
|Эксперимент СТВ. Пропустит ли водитель человека на пешеходном переходе?
|Подробности смертельного ДТП в Петриковском районе: погибли супруги и 3-летний ребенок
|«Я более-менее цел»: солист «Песняров» впервые рассказал об аварии с лосем
|Автобус с военными попал в ДТП в Свислочском районе: 10 человек пострадали
|В Крупках бесправник съехал в кювет и погиб
|На Кубани во время гонок квадроцикл наехал на зрителей