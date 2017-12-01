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Авария в Вилейке: легковушка съехала в кювет и перевернулась

01.12.2017 - 20:26

Новости Беларуси. В Вилейском районе водитель легковушки не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина не смог самостоятельно выбраться из машины – помогли спасатели.

Авария в Вилейке: легковушка съехала в кювет и перевернулась

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