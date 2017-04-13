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Авиационная бомба весом 250 кг обнаружена на территории «Белэкспо» в Минске

13.04.2017 - 14:25

Новости Беларуси. Во время работ по сносу здания «Белэкспо» в Минске обнаружен авиационный снаряд.

Предмет, похожий на бомбу, нашли утром 13 апреля.

Татьяна Обозная, официальный представитель Центрального РУВД:
С целью организации работ по поиску и изъятию взрывных устройств на место была вызвана саперно-пиротехническая служба в/ч 5448 внутренних войск МВД Республики Беларусь. В ходе обследования объекта установлено, что подозрительным предметом оказалась авиационная бомба времен ВОВ весом 250 кг. В настоящее время проводится подготовка для ее вывоза на полигон и уничтожения в установленном порядке.

Снаряд времен ВОВ нашли у здания «Белэкспо»

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