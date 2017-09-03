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Авиация – это люди прежде всего: 90 лет исполнилось известному летчику и писателю Анатолию Сульянову

03.09.2017 - 14:53

Новости Беларуси. 90 лет жизни, 2000 часов в небе, десятки написанных произведений. У военного летчика и писателя Анатолия Сульянова 3 сентября юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За свой «почти век» он сумел не только освоить 14 типов самолетов, но и стать белорусским Экзюпери.

Военная судьба забрасывала его за полярный круг, на Дальний восток. Летал Сульянов и на южных границах, и на западных рубежах. На страницах книг рассказывал о легендарных летчиках-фронтовиках, о непростом быте солдата. И всегда старался в своих произведениях показать романтическую сторону службы.

Анатолий Сульянов, генерал-майор авиации, писатель:
Ни одна моя повесть не выдумана от начала до конца. Все потому, что я встречал столько прекрасных людей. Летчиков. Вот они, герои. Я люблю не столько технику, сколько авиацию.

Потому что авиация более обширна, чем только техника – это люди прежде всего.

Генерал-майор авиации по сей день передает любовь к небу юным курсантам, встречаясь с ними в стенах Военной академии.

Авиация – это люди прежде всего: 90 лет исполнилось известному летчику и писателю Анатолию Сульянову

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