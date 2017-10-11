Авиарейсы из Азербайджана в Беларусь будут летать 6 раз в неделю

Новости Беларуси. Азербайджанскую делегацию 11 октября принимали и в нижней палате белорусского парламента. Здесь стороны договорились о сотрудничестве в Группе поддержки Шелкового пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект был создан во время проведения в Минске 26 летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Причем предложение внесла именно азербайджанская сторона. Беларусь же выступила соучредителем группы поддержки Шелкового пути в этой межпарламентской организации.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Азербайджан – это наш надежный друг, партнер. И я считаю, что на сегодня у нас созданы все условия для полноформатной взаимовыгодной работы.

Приятно отметить, что у нас динамично развиваются межпарламентский диалог.

Отметим, что совсем скоро сотрудничать Беларуси и Азербайджану станет логистически проще. Шесть раз в неделю две страны будут соединять авиарейсы.