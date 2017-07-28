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Авиашоу, парад ретро-автомобилей, праздник близнецов: какая программа ожидает жителей Бреста в день рождения города?

28.07.2017 - 19:44

Новости Беларуси. Немолодой, но цветущий, поющий и танцующий! Брест начинает отмечать свои 998 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для празднования Дня города брестчане облюбовали десятки площадок. Все они отличаются друг от друга колоритом и тематикой.

Поздравления с Днем города из уст и в адрес брестчан сегодня зазвучали буквально на каждом шагу. Приподнятое, но в то же время душевное настроение, кажется, охватило весь город. Заметно это и по его новому, цветочному, облику. Все неспроста:

в Бресте к празднику в прямом смысле вырос свой цветочный фестиваль.

Кульминация «Красок Бреста», а именно так называется новый фестиваль, в воскресенье. Но по сути у него нет ни рамок, ни границ. Цветущие автомобиль, телефон-газон, памятник дворнику и другие летние арт-объекты  город над Бугом нарядили еще задолго до знакового дня. В восторге – и гости, и сами горожане.

Николай Барашков, кузнец:
Хотелось городу сделать приятно. Сама по себе улица оживляет город. О Бресте заговорили, и людям хочется не только в Крепость сходить, но интересно ходить и по городу, а это открывает Брест. Уголочки, тайные закоулочки, людям хочется глубже заглянуть в историю.

Еще один важный подарок – открывшийся сегодня после реконструкции детский сад в одном из микрорайонов города-именинника. За полгода здесь модернизировали многое и, что важно, увеличили количество мест для детей.  

Александр Рогачук, председатель Брестского городского комитета:
Теперь детям из ближайших домов никуда не надо ездить в центр. А когда детей в центр везут с транспортом проблемы, пробки и все остальное. Здесь решается много задач. Я очень доволен, что все получилось. Ну и очень нравится эстетика, раскраска фасада.

Уже в сентябре его заполнят 220 детей. Маленький Миша – один из счастливчиков.  

Татьяна Петрова, житель Бреста:
И дети ждали, и родители ждали. Мы уже последний год в этом садике будем. Но ребенок со вчерашнего дня говорил: «мы идем, мы идем». Вот мы пришли и счастье у детей.

Авиашоу, парад ретро-автомобилей и многое другое, чего не было в 2016 году – грандиозный праздник объединит все основные площадки Бреста.


Роскошная программа выходных таит в себе еще море сюрпризов. Третий карнавал «Звёздная мельница» будет еще более ярким и энергичным. Кроме этого молочный фестиваль, шоу близнецов, двойников и водных фонариков. Праздник только начинается.

Авиашоу, парад ретро-автомобилей: какая программа ожидает жителей Бреста в день рождения города?

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