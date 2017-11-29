Автомобилисты устроили самовольную парковку около набережной Свислочи

Новости Беларуси. Свято место пусто не бывает. На набережной Свислочи образовалась самовольная парковка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Постоянное скопление транспорта рядом со снесенным комплексом «БелЭкспо» стало привычным явлением для местных жителей. Автомобилисты, видимо, по старой памяти оставляют машины на месте бывшей парковки, и даже вдоль набережной. Да и сама территория не обозначена знаками, запрещающими стоянку.

Анастасия Редько, старший инспектор по и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД:

Вместе со сносом здания «БелЭкспо» изменилась и схема организации дорожного движения на данном участке. В настоящее время новая схема организации дорожного движения находится на согласовании и утверждении, в ближайшее время будет изменена. В настоящее время в действиях водителей, которые совершают остановку, стоянку – нарушение правил дорожного движения не усматривается.