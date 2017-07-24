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Автопоезд протаранил маршрутку с пассажирами в Логойском районе: водитель микроавтобуса скончался

24.07.2017 - 17:56

Новости Беларуси. Водитель стал жертвой лобового столкновения тягача и микроавтобуса в Логойском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария случилась на выходных. Смертельно раненого человека из автомобиля доставали сотрудники МЧС с помощью специального инструмента.

В этом ДТП пострадали еще два человека – пассажиры микроавтобуса,

их с травмами доставили в больницу. Причины ЧП устанавливаются. 

И еще в ликвидации последствий одного ДТП понадобилась помощь спасателей. В Дзержинском районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник.

Сам водитель не пострадал, а вот его пассажир погиб.

Его тело освобождали спецтехникой.

Автопоезд протаранил маршрутку с пассажирами в Логойском районе: водитель микроавтобуса скончался

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