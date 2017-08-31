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Автор фильма «Тарас на Парнасе: литературный детектив»: Мы пойдем по следам лесника и покажем, откуда герой попадает в преисподнюю

31.08.2017 - 19:26

Новости Беларуси. Цикл фильмов, посвященных 500-летию белорусского книгопечатания, продолжает наш телеканал. Этим вечером в эфир выйдет документальная картина «Тарас на Парнасе: литературный детектив», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее автор – журналист Дмитрий Боярович. Он расскажет о поэме, до сих пор считающейся загадкой нашей литературы. Произведение, которое (как утверждают исследователи) не должно было появиться, изучают уже 125 лет.

Напоминаем, документальный фильм «Тарас на Парнасе: литературный детектив» выйдет в эфир сегодня в 20:15 на телеканале СТВ.

Автор фильма «Тарас на Парнасе: литературный детектив»: Мы пойдем по следам лесника и покажем, откуда герой попадает в преисподнюю

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Новости Беларуси. Уже вечером 30 августа на нашем телеканале стартует новый проект – цикл фильмов к 500-летию белорусского книгопечатания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении трех вечеров мои коллеги будут рассказывать о самых значимых и заметных событиях книжного дела. Работа над документальными фильмами длилась около полугода. За это время журналисты СТВ побывали во многих европейских странах – Польше, Чехии и Италии. И собрали самую достоверную и до этого неизвестную информацию.
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