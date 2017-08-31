Автор фильма «Тарас на Парнасе: литературный детектив»: Мы пойдем по следам лесника и покажем, откуда герой попадает в преисподнюю

Новости Беларуси. Цикл фильмов, посвященных 500-летию белорусского книгопечатания, продолжает наш телеканал. Этим вечером в эфир выйдет документальная картина «Тарас на Парнасе: литературный детектив», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее автор – журналист Дмитрий Боярович. Он расскажет о поэме, до сих пор считающейся загадкой нашей литературы. Произведение, которое (как утверждают исследователи) не должно было появиться, изучают уже 125 лет.

Напоминаем, документальный фильм «Тарас на Парнасе: литературный детектив» выйдет в эфир сегодня в 20:15 на телеканале СТВ.