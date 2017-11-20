﻿ Автор проекта «Беларусь-тур»: Огромное количество белорусских детей получило право, шанс самовыразиться | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Автор проекта «Беларусь-тур»: Огромное количество белорусских детей получило право, шанс самовыразиться

20.11.2017 - 09:55

Новости Беларуси. Подошел к концу один из самых масштабных музыкально-образовательных проектов последних лет – «Беларусь-тур», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитый аккордеонист Игорь Квашевич взял в дорогу свой музыкальный инструмент и посетил свыше 100 населенных пунктов. И в каждом из них композитор не только дарил свое творчество зрителям, но и отобрал 30 талантливых ребят, полюбивших аккордеон.

Игорь Квашевич, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, певец, композитор:
Огромное количество белорусских детей получило право, шанс самовыразиться, увидеть настоящее искусство. Мы не забыли и детские дома, где я проводил благотворительные мероприятия, тем самым делясь той радостью, которую нес в себе музыкально-образовательный проект «Беларусь-тур».

Евгения Крива, участник музыкально-образовательного проекта «Беларусь-тур»:
Услышала много других исполнителей. Было очень интересно. Можно увидеть много чего профессионального, что можно приметить в своей игре.

Отметим, что все победители «Беларусь-тура» выступили вместе с Игорем Квашевичем на одной сцене. А дальше – самостоятельная творческая дорога и музыкальные конкурсы.

Автор проекта «Беларусь-тур»: Огромное количество белорусских детей получило право, шанс самовыразиться

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Романсы о любви»: сочетание пространственных решений и мастерство вокального исполнения
Полонез Огинского 25 сентября зазвучит в усадьбе Залесье
Полонез Огинского 25 сентября зазвучит в усадьбе Залесье
Виктор Бабарикин
Виктор Бабарикин: Мы не перестаём удивлять нашего слушателя! Группа «Ария» в сопровождении Президентского оркестра РБ выступит в Минске
Екатерина Дулова, Анастасия Рябцевич, Ярослав Макарич
Белорусской государственной академии музыки – 85 лет!
«Залатая калекцыя беларускай песні» ў Полацку: творы вядомых класікаў беларускай літаратуры прагучалі падчас канцэрту
Канцэрт «Залатая калекцыя беларускай песні» прайшоў у Дзень пісьменства ў Полацку
Филипп Смелов
Мультиинструменталист, обладатель уникального электросаксофона Филипп Смелов на СТВ
Музыкальная капелла «Сонорус» открывает сезон концертной программой «Действие. Страсть. Иллюзия»
Все новости по теме Музыкальное искусство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru