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Автор проекта «Николай Гусовский: рожденный заново»: Потрясающее ощущение, когда держишь в руках книгу, которой почти 500 лет

01.09.2017 - 16:25

Новости Беларуси. 1 сентября наш телеканал завершает цикл фильмов, посвященных 500-летию белорусского книгопечатания. В вечернем эфире международный документальный проект Игоря Позняка «Николай Гусовский: рожденный заново», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему его «Песня про зубра» так и не попала к адресату – Папе Римскому?

Как нашему поэту удалось убедить королеву стать спонсором бессмертного творения? И кто уже в наши дни воссоздал одно из лучших произведений эпохи Ренесанса? Чтобы разгадать все тайны этой невероятно запутанной истории, мой коллега Игорь Позняк повторил весь путь одного из величайших гуманистов Европы и пообщался со всеми участниками «новейшей истории» нашей «Песни про зубра».

Игорь Позняк, СТВ:
Потрясающее ощущение, когда держишь в руках книгу, которой почти 500 лет. Николай Гусовский с только что рожденным своим творением, как младенцем на руках, остается здесь никому не нужным.

Итак, документальный фильм «Николай Гусовский: рожденный заново» смотрите сегодня в 20:15.

Автор проекта «Николай Гусовский: рожденный заново»: Потрясающее ощущение, когда держишь в руках книгу, которой почти 500 лет

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