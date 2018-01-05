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Авторские елочные игрушки, куклы и сувениры из подручных средств: что можно увидеть на выставке «Калядная зорка» в Минске

05.01.2018 - 11:29

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Марафон добра уже прошел по всей стране и не оставил без внимания, без преувеличения, ни одного ребенка.

Одним из самых ярких событий акции стала выставка «Калядная зорка». На ней ребята представили авторские елочные игрушки, куклы и сувениры из подручных средств. Авторов лучших работ 5 января наградят в столице.

К слову, только в 2017 году победителями стали 30 человек. Увидеть работы юных мастеров можно до 20 января в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

Авторские елочные игрушки, куклы и сувениры из подручных средств: что можно увидеть на выставке «Калядная зорка» в Минске
Выставка «Калядная зорка» в Минске
Фото. Выставка «Калядная зорка» в Минске
Выставка «Калядная зорка» в Минске
Фото. Выставка «Калядная зорка» в Минске
Выставка «Калядная зорка» в Минске
Фото. Выставка «Калядная зорка» в Минске
Выставка «Калядная зорка» в Минске
Фото. Выставка «Калядная зорка» в Минске
Выставка «Калядная зорка» в Минске
Фото. Выставка «Калядная зорка» в Минске
Выставка «Калядная зорка» в Минске
Фото. Выставка «Калядная зорка» в Минске
Выставка «Калядная зорка» в Минске
Фото. Выставка «Калядная зорка» в Минске

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