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Азаренко и Шарапова получили wild card на турнир в Дохе

29.01.2018 - 11:55

Новости Беларуси. Виктория Азаренко получила wild card на турнир в Дохе. В 2012 и 2013 годах Виктория одержала на этом турнире победу.

Как сообщает один из спортивных журналистов в Twitter, wild card также получила Мария Шарапова. В середине 2016 года спортсменку отстранили от соревнований из-за приема запрещенного препарата.

Чем Шарапова занималась во время дисквалификации (читать здесь).

Спортивное состязание будет проходить в столице Катара с 12 по 18 февраля. 

Азаренко получала приглашение на Australian Open в конце 2017 года.

С середины 2017 года теннисистка судится с экс-бойфрендом за право опеки над их ребёнком. Из-за этого она не смогла поехать на турнир в Австралию. Белорусский суд вынес решение в пользу Виктории, но отец мальчика с этим не согласился. Он обратился в Калифорнийский суд, который в январе также признал Азаренко основным опекуном ребёнка.

Фото: instagram.com/vichka35

Теперь шанс, что экс-первая ракетка мира из Беларуси примет участие в турнире в Дохе, гораздо выше.

Во время судебных разбирательств Виктория подверглась травле со стороны родственников экс-бойфренда в соцсетях.

Теннисистка прокомментировала оскорбления в свой адрес – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/vichka35

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