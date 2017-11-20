Бадминтон. Кубок Беларуси. Женщины

|Бадминтон. Кубок Беларуси. Мужчины
|Три белорусских экипажа примут участие в юбилейном 40 ралли-рейде «Дакар-2018»
|Кубок Беларуси по бадминтону пройдет в Минске с 9 по 11 ноября: СТВ будет транслировать соревнования
|Как зарождался бадминтон в Беларуси: любопытные факты и достижения
|«Это была грандиозная победа»: белоруска Анастасия Чернявская о своем триумфе на международном турнире по бадминтону в Египте
|«Хотелось сделать то, чего очень сильно боишься»: интервью с Яной Нестеровой, чемпионкой мира по хайдайвингу
|Бадминтон: что нужно знать о снаряжении, диете и спортивной форме
|«Я готовился, три дня не ел»: как в Минске прошли международные соревнования по поеданию драников на скорость