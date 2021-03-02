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Дмитрий Балаба о награждении бойцов Минского ОМОНа: «Была отмечена их постоянная ежедневная работа»

02.03.2021 - 13:34

Новости Беларуси. 2 марта на базе Минского ОМОНа прошла торжественная церемония награждения лучших сотрудников столичной милиции, сообщили в программе «Новости» 24 часа на СТВ.  

«От всей души хочу поздравить с праздником». В Минске наградили лучших сотрудников милиции

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:  
Начальник Главного управления уделяет очень много внимания личному составу подразделения, постоянно приезжает, общается с личным составом, с офицерским составом, ставит задачи на предстоящий период. И сегодня состоялось также плановое награждение: из рук начальника ГУВД сотрудники получили очередные офицерские звания, а также была отмечена их постоянная ежедневная работа.  

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:  
Пользуясь случаем, поздравили наших сотрудников с Днем милиции и пожелали – самое главное – крепкого здоровья, удачи и благополучия. И самые теплые слова поздравлений их семьям, потому что все эти награды, все эти звания это тоже и их заслуга. Это их любовь, их терпение, их забота и, самое главное – это их поддержка.  

Люди в материале: Дмитрий Балаба, Михаил Гриб
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Игорь Сергеенко: события прошлого года показали, что сотрудники органов внутренних дел с достоинством выполняли поставленные задачи

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Новости Беларуси. В канун Дня милиции в Академии МВД Беларуси рассказали о подготовке кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Очень важно иметь такую кузницу кадров – собственную национальную, которая готовит высокообразованных граждан, достойных офицеров. И события лета, осени прошлого года показали, что сотрудники органов внутренних дел с достоинством выполняли поставленные задачи, пресекали массовые беспорядки, реагировали, приходили на помощь людям. Наш народ действительно увидел защитников нашей страны, защитников интересов простых людей в лице сотрудников милиции.

Первый заместитель начальника Академии МВД об абитуриентах: «Это такие ребята замотивированные» (читать далее). 