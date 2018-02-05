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Барауля о первых днях пребывания в Южной Корее: «Организаторы делают всё возможное, чтобы было всем спортсменам, тренерам комфортно»

05.02.2018 - 11:06

Новости Беларуси. 9 февраля в Корее стартуют XXIII зимние Олимпийские игры, в которых примут участие 32 атлета в шести видах спорта, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Мы связались со штабом белорусской делегации в Пхенчхане, и шеф миссии белорусской команды Александр Иванович Барауля дал программе «Неделя спорта» комментарий о первых днях пребывания на корейской земле.

Александр Барауля, шеф миссии белорусской команды на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане:
Хорошо долетели, разместились. Безусловно, дорога далекая, занимает определенное время. Это касается всех команд, которые прилетают из Европы и не только из Европы. Организаторы делают всё возможное, чтобы было всем спортсменам, тренерам комфортно. Отзывчивые и стараются помочь нам во всем нашем обустройстве.

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Барауля о первых днях пребывания в Южной Корее: «Организаторы делают всё возможное, чтобы было всем спортсменам, тренерам комфортно»

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