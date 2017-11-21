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Баскетбол 3х3 в Беларуси. «Наши спортсмены готовы бороться»

21.11.2017 - 20:40

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» − главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.

Ещё есть такой вид спорта замечательный – баскетбол 3х3. Как, Наталья, вы относитесь к этому новшеству в классическом баскетболе? Это будет один из видов спорта на Европейских играх в Минске в 2019 году, насколько мы там успеем создать свою команду?   

Наталья Трофимова, главный тренер национальной команды по баскетболу:
Я скажу честно, что для меня 3х3 – это какой-то другой вид спорта, совсем далёкий от классического вида. Но с другой стороны, я очень рада, что появляются другие разновидности баскетбола: и стритбол, и 3х3. Это все здорово, в любом случае, пропаганда баскетбола, здорового образа жизни. Здорово, что появляются такие возможности, как включение 3х3 олимпиады. В Олимпийские игры в Токио войдёт в первый раз. Хорошо, что у нас есть такая возможность, на этих Европейских играх в первый раз выставить свою команду на домашней арене.  

Анастасия Маринина, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:
У нас сформированы уже две команды – мужская  женская по баскетболу 3х3. Впервые в Министерстве спорта будут выделены ставки. То есть, зарплату спортсмены будут получать в Республиканском центре олимпийской подготовки. Будем готовить эти команды к Европейским играм. Скажем так, никогда до этого у нас полноценных сборных не было. Сказать, насколько они будут конкурентоспособны сейчас, невозможно. Скорее всего, мы первые выводы сделаем после предстоящего летнего сезона в 2018 году. Впервые мы вообще выступаем. Никто не знал, что это вообще ха вид спорта такой. Только в 2015 году на домашнем Чемпионате Европы среди спортсменов до 19 лет – мужская и женская команды.  Тогда мы вообще не знали, какой результат будет. Но девочки взяли серебряные медали, мальчики остановились в шаге от пьедестала – обидное 4-ое место. То есть, наши спортсмены готовы бороться.

У нас достаточно хороших сильных спортсменов. Нам завидует та же Испания, та же Португалия, та же Италия. Говорят, что у нас настолько хорошие дети, они высокие, они крепкие, они здоровые. Хотят таких баскетболистов. Если они в Португалии видят девочку 180, они всей федерацией ходят возле неё и не отпускают ни на шаг, чтобы её не забрали ни в волейбол, ни в гандбол. У нас с этим немножко попроще. Генетически сильные дети, но у нас есть проблемы с тренерами. Поэтому федерация ведёт такую работу, чтобы всех белорусских специалистов не растерять, особенно в баскетболе, чтобы работали с командами по различным возрастам. Будут хорошие тренеры, у нас есть хорошие дети – будет хороший результат.

Баскетбол 3х3 в Беларуси. «Наши спортсмены готовы бороться»

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