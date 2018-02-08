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Баскетболисты «Цмокі-Мінск» сыграют с итальянским «Авеллино» в 1/8 Кубка ФИБА 7 марта

08.02.2018 - 15:51

Новости Беларуси. Баскетболисты клуба «Цмокі» под руководством Александра Крутикова вышли в 1/8 Кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем сделали это достаточно уверенно.

Для того, чтобы оказаться в плей-офф, «драконам» на «Минск-Арене» необходимо было обыгрывать черногорский «Морнар». Причем с разницей как минимум в 7 очков. Эту задачу «Цмокі» перевыполнили, разгромив оппонента – 84:45.

В 1/8 «драконы» встретятся с итальянским «Авеллино». Первый матч команды проведут в Италии 7 марта. Ответная встреча пройдет в Минске через неделю.

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Баскетболисты «Цмокі-Мінск» сыграют с итальянским «Авеллино» в 1/8 Кубка ФИБА 7 марта

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