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БАТЭ – Славия (Прага) 2:1. Беларусь вновь осталась без Лиги чемпионов по футболу

02.08.2017 - 22:08

Новости Беларуси. Пульс футбольной Лиги чемпионов бился сегодня в 14 европейских городах. Среди них и наш Борисов, где БАТЭ принимал пражскую «Славию» в ответном сражении третьего раунда квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На прошлой неделе в Чехии жёлто-синие уступили 0:1, так что сегодня

им следовало побеждать с разницей минимум в два мяча.

Уже в дебюте матча трибуны «Борисов-Арены» взорвались после гола Николая Сигневича, который наказал за беспечность гостевого вратаря.

Однако за минуту до перерыва

защитники БАТЭ не удержали при розыгрыше углового Милана Шкоду – счёт стал равным.

Впрочем, едва стартовал второй тайм, как хозяева вернули себе лидерство – Игорь Стасевич увенчал своим ударом затяжную атаку.

Однако цифры 2:1 не устраивали чемпионов Беларуси, им нужен был ещё хотя бы один забитый мяч.

Увы, болельщики его так и не дождались – в плей-офф квалификации Лиги чемпионов отправляется «Славия». БАТЭ же продолжит еврокубковый поход в Лиге Европы.

Фото: Дмитрий Руто

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