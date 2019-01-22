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Страна достигла серьёзного прогресса. Беларусь может завершить процедуры по вступлению в ВТО к середине 2020 года

22.01.2019 - 14:20

Новости Беларуси. Беларусь может завершить все необходимые процедуры по вступлению во Всемирную торговую организацию к середине 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказал 22 января советник управления торговли и инвестиций секретариата ВТО. В эти дни в Минске с участием представителей Организации стороны обсуждают возможности доступа на рынки услуг.

Как подчеркнул Хуан Марчетти, Беларусь уже близка к требованиям, которые предъявляют странам, желающим присоединиться к ВТО. Тем не менее нерешенные вопросы еще есть. Одно из направлений – торговля услугами. Кроме того, необходимо отработать инвестиционную политику.

Хуан Марчетти, советник управления торговли и инвестиций секретариата ВТО:
В рамках процесса подготовки к вступлению в ВТО Беларусь достигла серьезного прогресса в том, что касается ее стратегических решений, регулирования нормативно-правовых отношений, а также правоприменительных практик. Поэтому Республика Беларусь становится все ближе к тому, что требуется, и на сегодня страна находится уже на последнем этапе переговоров.

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Сегодняшний семинар призван повысить потенциал наших экспертов в переговорном процессе. Мы планируем, что в феврале состоится следующий раунд переговоров, а в целом завершить к середине 2020 года процесс вступления Беларуси в ВТО.

ВТО объединяет всех основных торговых партнеров Беларуси. В последние два года мы значительно продвинулись в переговорном процессе. На февраль запланирован очередной раунд. В Женеве состоится заседание рабочей группы.

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