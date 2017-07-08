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Беларусь, Германия и Китай будут осваивать Старобинское месторождение калийных солей

08.07.2017 - 14:43

Новости Беларуси. Договор подписали крупнейшие корпорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это удачный пример государственно-частного партнерства.

Инвестиции в проект оцениваются в два миллиарда долларов.

Это будет второе предприятие в стране по добыче калия и выпуску удобрений.

Михаил Гуцериев, председатель совета директоров ИООО «Славкалий»:
Мы никакую конкуренцию создавать «Белкалию» не будем. Это такое же белорусское предприятие.

Продавать будем только через БКК для того, чтобы не конкурировать, держать цену и сотрудничать.


Продукция комбината, безусловно, будет востребована на рынке.

Мощность составит до двух миллионов тонн в год.

Беларусь, Германия и Китай будут осваивать Старобинское месторождение калийных солей

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