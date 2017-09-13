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Беларусь и Китай будут совместно производить двигатели в индустриальном парке «Великий камень»

13.09.2017 - 14:51

Новости Беларуси. Совместное производство двигателей создадут Минский автомобильный завод и китайская компания на территории индустриального парка «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство завода запланировано на ближайшие два года. Мощность – до 20 тысяч двигателей в год. Это позволит удовлетворить потребности белорусских производителей грузовой, пассажирской, специальной и сельскохозяйственной техники, а также работать на экспорт.

13 сентября в Совете министров стороны подписали договор о совместной деятельности.

В правительстве на встрече с китайской делегацией провинции Шаньдун обсудили и другие направления. В том числе поставки нашей продовольственной продукции: молочной, детского питания, куриного мяса, напитков. Как отметил премьер, пока не в полной мере задействованы возможности железнодорожных перевозок. И этот вопрос партнерам стоит проработать.

А 2018 предлагают объявить годом туризма между странами.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с вашей провинцией по всему спектру вопросов. Начиная с обеспечения транзита по маршруту «Один пояс, один путь» и сотрудничества в сфере туризма и образования, заканчивая созданием совместных высокотехнологичных производств в индустриальном парке «Великий камень», важнейшем межгосударственном проекте.

В последнее время Беларусь и Китай активно развивают межрегиональное сотрудничество. Провинция Шаньдун находится на восточном побережье КНР. Это важный индустриальный и сельскохозяйственный район, один из самых экономически развитых в стране.

Беларусь и Китай будут совместно производить двигатели в индустриальном парке «Великий камень»

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