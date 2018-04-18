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Беларусь и Молдову, помимо экономического и политического партнерства, теперь свяжет и прямой авиарейс

18.04.2018 - 17:39

Новости Беларуси. Беларусь и Молдова настроены активно развивать отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взаимный интерес подтвердили президенты двух стран. Александр Лукашенко прибыл в Кишинёв с официальным визитом.

Завершились переговоры в расширенном составе. К обсуждению сотрудничества присоединились члены делегаций. Кроме двусторонней повестки дня, затронули взаимодействие на международной арене.

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Напомним, Молдова рассчитывает получить статус наблюдателя при ЕАЭС. Соответствующее решение может быть принято уже в мае. И по итогам переговоров стало известно, что вскоре столицы двух стран свяжет прямой авиарейс.

Беларусь и Молдову, помимо экономического и политического партнерства, теперь свяжет и прямой авиарейс

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