Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Экономика

Беларусь и Россия ведут переговоры о поставке сельхозпродукции

17.04.2019 - 14:11

Новости Беларуси. Минсельхозпрод ведет переговоры о поставках сельхозпродукции в Россию. Об этом 17 апреля стало известно в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столица принимает международный молочный форум. Сообщается, что уже в мае министры сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и России встретятся в Минске, где и обсудят вопрос поставок.

В повестке дня – также увеличение экспорта молочных продуктов более чем на треть. Акцент сделан на технологии и переоборудование отрасли. Сегодня Беларусь входит в пятерку ключевых мировых экспортеров молочки. Её мы отправляем в 56 государств.

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы сегодня подошли к такому рубежу, когда мы обеспечиваем и себя, и как потенциал – экспорт. Молочную отрасль ждет сегодня – интенсивность производства. Самый главный акцент, которому мы сегодня уделяем внимание, – сохранение качества натурального молока.

Артем Белов, исполнительный директор «Союзмолоко» (Россия):
Для Беларуси экспорт молока – одна из ключевых позиций. Для России Беларусь является ключевым импортером молочной категории, 81% всего импорта приходится на Беларусь. Товарооборот составляет порядка 2 млрд. долларов и он не падает, если мы посмотрим на динамику последних лет.

Экспортный форум «Беларусь молочная» проходит уже в 5-й раз. Сегодня он собрал порядка 300 зарубежных представителей молочной отрасли.

Новости по теме

Директор сельхозпредприятия в Рогачёвском районе наворовал 120 тысяч рублей, теперь может сесть на 10 лет

Александр Лукашенко: «Мастерские, молочно-товарные фермы, комплексы – им надо помогать»

«Я хочу посмотреть этот трактор не в поле». Президенту показали новую модель трактора «Беларус»

«Мы понимаем, кто за это должен отвечать». Александр Лукашенко потребовал повысить дисциплину в сельском хозяйстве

Президент Беларуси совершит рабочую поездку в Минскую область

«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию

Госконтроль провёл ревизию в 89-ти хозяйствах Могилевской области

Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»
‡агрузка...


Новости 24 часа

Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»

Беларусь и Россия ведут переговоры о поставке сельхозпродукции

Самолёт упал на жилые дома в Чили

В Колорадо закрыли школы из-за угроз вооруженной девушки

В Сирии отмечают День эвакуации иностранных войск

Появилась новая версия пожара в соборе Парижской Богоматери

Мимишная новость. Гималайский медвежонок родился в Гродненском зоопарке

МВД: «Люди иногда не понимают, что в отношении их происходит насилие»

Все новости