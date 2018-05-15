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Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко рассмотрели вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества

15.05.2018 - 17:17

Новости Беларуси. Переговоры президентов прошли во Дворце нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Началась встреча с торжественной церемонии. После чего Александр Лукашенко с Эмомали Рахмоном уединились для переговоров в узком составе. Уже в присутствии делегаций главы государств сделают важное заявление: отношения стран выходят на уровень стратегического партнерства. Оба государства заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.

Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана:
В рамках визита белорусского лидера особый акцент был сделан на торгово-экономическую проблематику двусторонней повестки дня. В этом контексте мы рассмотрели актуальные вопросы расширения спектра нашего экономического и инвестиционного сотрудничества. При этом речь шла об увеличении объемов и диверсификации структуры двустороннего товарооборота. Мы договорили поощрять инвестиционную деятельность по созданию совместных эффективных производств, в том числе в наших свободных экономических зонах. Продолжить работу по формированию благоприятных условий для работы таджикских белорусских инвесторов.

Намерения расширять и укреплять связи отражены в международных документах. Это дорожная карта сотрудничества Беларуси и Таджикистана на ближайшие 2 года. 15 мая Александр Лукашенко возложил венок к памятнику основателя первого государства таджиков – Исмаила Самоли.

Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко рассмотрели вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества

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