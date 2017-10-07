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Беларусь – Нидерланды. Команда Криушенко проведет предпоследний матч отборочного турнира к ЧМ-2018

07.10.2017 - 21:24

Новости Беларуси. Сегодня сборная Беларуси по футболу проведет предпоследний матч отборочного турнира к Чемпионату мира 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Борисове команда под управлением Игоря Криушенко сыграет с Нидерландами. Белыя крылы давно потеряли шансы пробиться на мировой форум. А вот оранжевые все еще сохраняют шансы поехать в Россию.

Для этого им нужно в том числе и побеждать сегодня белорусов. Сумеет ли наша сборная в последнем домашнем матче отбора хлопнуть дверью и побороться с мотивированным соперником, узнаем сегодня поздно вечером. Начало игры в 21 час 45 минут.

Беларусь – Нидерланды. Команда Криушенко проведет предпоследний матч отборочного турнира к ЧМ-2018

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