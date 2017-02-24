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Беларусь обменяется с Пакистаном генетическими образцами плодовых и ягодных культур

24.02.2017 - 09:42

Новости Беларуси. Беларусь готова поставлять в Пакистан сельскохозяйственную технику. Также наши ученые планируют разработать инновационные виды оборудования специально для климата этой азиатской страны. 23 февраля горизонты сотрудничества двух государств обсуждали в Академии Наук.

Белорусские исследователи предлагают коллегам из Пакистана 9 проектов. Их планируется реализовать до 2020 года.

Среди них – обмен ценными генетическими образцами плодовых и ягодных культур, а также разработка методик по сохранению и увеличению урожайности. В поле интереса Беларуси и Пакистана и глубокая переработка мясомолочной продукции по нашим технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь обменяется с Пакистаном генетическими образцами плодовых и ягодных культур

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