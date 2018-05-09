«Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт

Новости Беларуси. 9 Мая – один из самых почитаемых праздников в современной Беларуси: взгляд в прошлое для мирного будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

В той войне погиб каждый третий житель. Сопротивление фашистской агрессии было всенародным. Натиску врага так не противостояло ни одно государство в мире. Именно поэтому сегодня в адрес героев Победы звучат слова особой признательности и благодарности.