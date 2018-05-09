Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт
Фото. «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске: фотофакт