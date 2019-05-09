«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт
09.05.2019 - 12:07
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске