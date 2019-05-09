«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

09.05.2019 - 12:07

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Фото. Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

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