Беларусь станет прекрасным местом для проведения Европейских игр: глава Координационной комиссии ЕОК

Новости Беларуси. В Беларуси есть все, чтобы провести Европейские игры на самом высоком уровне. Такое мнение 21 сентября прозвучало на встрече Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов с представителями Дирекции вторых Евроигр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты из 20 стран в Минске изучают вопросы организации предстоящих соревнований. Это программа Игр, нюансы размещения атлетов, информационное освещение состязаний. И, конечно же, знакомство с аренами, которые примут вторые Европейские игры.