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Беларусь станет прекрасным местом для проведения Европейских игр: глава Координационной комиссии ЕОК

21.09.2017 - 21:16

Новости Беларуси. В Беларуси есть все, чтобы провести Европейские игры на самом высоком уровне. Такое мнение 21 сентября прозвучало на встрече Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов с представителями Дирекции вторых Евроигр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты из 20 стран в Минске изучают вопросы организации предстоящих соревнований. Это программа Игр, нюансы размещения атлетов, информационное освещение состязаний. И, конечно же, знакомство с аренами, которые примут вторые Европейские игры.

О спортивных перспективах в сюжете.

Беларусь станет прекрасным местом для проведения Европейских игр: глава Координационной комиссии ЕОК

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