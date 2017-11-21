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Беларусь в 2018 году примет Чемпионат мира по баскетболу среди девушек: где будут проходить соревнования и чего от них ждать

21.11.2017 - 21:10

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» − главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.

Говоря о перспективах женских команд, в следующем году будет проходить Чемпионат мира в возрасте до 17 лет. Расскажите о нём, Анастасия, подробнее. Кто приедет, где будет проходить?

Анастасия Маринина, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:
Факт этого чемпионата примечателен тем, что Беларусь впервые примет соревнования мирового уровня по баскетболу. Для начала, конечно, этот турнир для девочек до 17 лет. У нас уже сформирована эта команда на базе Гродненского училища олимпийского резерва. Назначен главный тренер – Виктория Дацун, назначен помощник главного тренера – Валентина Навойчик. Это опытные специалисты, которые прошли не один Чемпионат Европы с командами различных возрастов. И девочки сейчас уже ведут подготовку. Они играют в национальном чемпионате за свои клубы. Плюс был уже отыгран тур Европейской юношеской баскетбольной лиги, где они заняли первое место. В Гродно проходили соревнования.  

Сам чемпионат в Минске, естественно, нам это волнительно, нам это немножечко страшно, потому что соревнования впервые. Но мы работаем в чётком взаимодействии с Министерством спорта и туризма, и с Республиканским центром олимпийской подготовки, и с Мингорисполком. Это одна большая командная работа. Будет у нас две площадки – Фалькон-Арена, Дворец спорта. Наши девочки плюс 15 сильнейших команд со всех пяти континентов. Достаточно сказать, что к нам приедет Китай, к нам приедет Испания, сборная США. Мы надеемся, что болельщики придут и поддержат.

Не всегда побеждает тот, кто сильнейший по рейтингу, побеждает тот, у кого сила воли всегда выше, тот, кто выходит биться за свою родину, потому что чувство патриотизма насильно не привьешь – они либо есть, либо его нет. Когда спортсмены выходят и бьются за свою родину, тогда они творят чудеса.

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