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Беларусь – за экологичность. Планируется запретить производство упаковок, которые нельзя использовать повторно

19.01.2018 - 11:04

Новости Беларуси. В Беларуси планируют ввести запрет на производство упаковок, которые при переработке нельзя использовать в  качестве вторсырья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ближайшее время это нововведение будет отражено в нормативных документах. При рассмотрении вопроса белорусские специалисты также опирались на опыт международных экспертов, где уже введена подобная мера.

Александр Корбут, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Я думаю, что на первом этапе нужно ограничение. Потому что, возможно, есть те продукты, которые могут производиться только в такой упаковке. Поэтому полностью, наверное, невозможно ограничить, но должно просто какое-то ограничение. А там, где можно заменить такую упаковку, нужно, чтобы она была заменена на экологическую упаковку.

Для повышения качества утилизации мусора в Беларуси существует раздельный сбор в контейнеры, увеличивается количество новых предприятий по переработке отходов.  Так, к 2025 году планируется ввести в эксплуатацию мусоросжигательный завод в Минске. Мощностью 600 тысяч тонн в год.

Беларусь – за экологичность. Планируется запретить производство упаковок, которые нельзя использовать повторно

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