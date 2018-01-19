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Беларусь за лаврами миротворца не гонится: Макей о месте проведения переговоров по конфликту на Украине

19.01.2018 - 14:06

Новости Беларуси. МИД Беларуси отреагировал на заявление президента Казахстана о возможности поиска альтернативного места проведения переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, глава внешнеполитического ведомства Беларуси начал с напоминания, что «не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран «нормандской четверки» высказали просьбу к  Президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта. В отличие от других, Беларусь за лаврами миротворца не гонится. Но, это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении»,- подчеркнул Владимир Макей.

В феврале 2015  Меркель, Путин, Олланд и Порошенко во Дворце Независимости провели 17-часовые переговоры, на которых были выработаны Минские соглашения – основа для мирного разрешения ситуации в Донбассе.

Неоднократно в столице Беларуси проходили встречи в заданном формате с различным уровнем представителей. Постоянно  новые компромиссы и договоренности, которые существенно разряжают напряженность и эскалацию конфликта, вырабатываются на встречах трехсторонней контактной группы с участием представителей ОБСЕ.

На первой из них в 2018 году обсуждалось соблюдение перемирия в регионе, создание зон безопасности в Донбассе и процесс дальнейшего обмена пленными. Также  согласован график минских заседаний до конца лета.

Беларусь за лаврами миротворца не гонится: Макей о месте проведения переговоров по конфликту на Украине

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