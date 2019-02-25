Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Спорт

Беларусь завершила ЧЕ по биатлону в «Раубичах» с тремя медалями

25.02.2019 - 10:11

Новости Беларуси. Международный союз биатлонистов высоко оценил проведение открытого чемпионата Европы в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На церемонии закрытия первенства вице-президент IBU поблагодарил хозяев за организацию.

На протяжении пяти дней к турниру было приковано внимание болельщиков из всего мира. На трибунах не было свободных мест. Всего на чемпионате было разыграно 8 комплектов наград, за них боролись около 300 спортсменов из десятков стран.

Беларусь завершила домашний чемпионат с тремя медалями. В заключительный соревновательный день серебро в гонке преследования завоевала Ирина Кривко. У спортсменки также бронза в индивидуальной гонке, кроме того наши были третьими в смешанной эстафете.

Ирина Кривко о серебре на ЧЕ-2019: «Стратегия была на эту гонку – как можно меньше допускать промахов»

Новости по теме

В Рупольдинге завершился этап Кубка мира по биатлону

Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Биатлон. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке из-за тумана перенесена на 6 декабря

Дарья Домрачева выиграла последнюю гонку сезона

Белорусы стали 16-ми в мужской эстафете в Рупольдинге

Губерниев высказался о бронзе россиян на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

12 января в Рупольдинге пройдет мужская эстафетная гонка

Малый хрустальный глобус Надежды Скардино

‡агрузка...
Новости 24 часа

Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

«Нельзя загубить то, что здесь задумано». Репортаж о визите Президента Беларуси в Военную академию

США отложили повышение пошлин на товары из Китая

В Канаде мощный ураган срывает крыши и валит деревья

Статуэтки розданы. «Оскар» за лучший фильм получила «Зелёная книга»

На выборах в Молдове лидируют социалисты

В Минске начинается Неделя белорусской кухни. Чем будут угощать повара?

Снежана Дребенкова: Можно попробовать включить синхронные прыжки в соревнования во все этапы КМ

Все новости