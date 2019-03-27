Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Экономика

БелАЗ начал испытания карьерных самосвалов в Пакистане

27.03.2019 - 13:39

Новости Беларуси. БелАЗ расширяет географию экспорта. Отечественный завод впервые поставил карьерную технику в Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самосвал грузоподъемностью 45 тонн будет работать на цементном производстве. До этого времени основу белорусского машиностроительного экспорта в Пакистан составляли сельскохозяйственные тракторы.

Василий Шостак, первый заместитель директора маркетинг-центра ОАО «БелАЗ»:
Этот самосвал был разработан непосредственно для рынка Пакистана. Предстояла работа специалистов нашего местного партнера по изучению карьера, по изучению условий эксплуатации. Соответственно, этот самосвал был доработан и модернизирован с учетом местных условий эксплуатации.

Поставка самосвала БелАЗ на рынок этого государства – пример успешного сотрудничества промышленников двух стран и реализации достигнутых ранее договоренностей.

Новости по теме

Женщины за рулём больших машин. В Хакасии начали работать роботизированные «БелАЗы»

Сервисные центры БелАЗ откроются в Кемеровской и Мурманской областях

БелАЗ начнёт серийное производство самосвалов на газу летом 2019-го

Первый беспилотный БелАЗ-многотонник представят в 2019 году

Два беспилотных самосвала БелАЗ отправляются в Хакассию

«Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил». Репортаж из соцсетей о Дне открытых дверей БелАЗа

Рекламный ролик БелАЗа вышел в финал фестиваля в Каннах

Современный сервисный центр для самосвалов БелАЗ открыли в Свердловской области
‡агрузка...


Новости 24 часа

«Если не будет железной дисциплины, через год всё развалится»: итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилёвскую область

Президент поручил снять с должностей виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское»

Владимира Базанова избрали новым главой БФФ. Рассказываем, как это было

БелАЗ начал испытания карьерных самосвалов в Пакистане

Взрыв в Стокгольме: ранены не меньше пяти человек

Правительство Великобритании отклонило петицию об отмене Brexit

Бетонный мост смыло штормом в Новой Зеландии: видеофакт

С 2021 года в Евросоюзе откажутся от перехода на летнее и зимнее время

Все новости