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«БелБиоград». Рассказываем об амбициозном белорусском проекте

21.12.2017 - 22:26

Новости Беларуси. Составная часть Беларуси интеллектуальной – создание «БелБиограда». Это национальный научно-технологический парк, где будет идти работа в областях био- и нанотехнологий, фармации и приборостроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом амбициозный проект Александр Лукашенко поддержал, но от создателей потребовал четкой концепции и обоснование предоставления налоговых льгот и преференций. Логичен вопрос – зачем создавать еще одну структуру, если сегодня эта работа ведется в лабораториях и институтах Академии наук?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я посмотрел на проект соответствующего указа. Там еще вводится некая особая зона. Что это за особая зона и есть ли у нас такие зоны в законодательстве вообще и на практике? Ну и самое главное: насколько востребованным жизнью является это проект? Что он даст для развития науки и экономики?

По задумке создателей Биоград будет работать на территории Академгородка НАН. Организация – аналог Парка высоких технологий, только в новой структуре упор сделают на производство. Для ученых это – отличная возможность реализовать инновационные идеи и тем самым обеспечить тот самый информационный прорыв в экономике.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Крупный национальный парк, где не только будут проводиться фундаментальные исследования, но и выполняться прикладные разработки, создаваться инновационные наукоемкие производства. «БелБиоград» предусматривает условия для привлечения инвестиций.

Теперь заниматься наукой станет не просто престижно – выгодно. Тарифные оклады, согласно проекту указа, в среднем станут больше на 300 %. Но главное условие для ощутимой прибавки – результат. Требование не только к науке.

Больше о совещании во Дворце Независимости 21 декабря здесь.

«БелБиоград». Рассказываем об амбициозном белорусском проекте

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