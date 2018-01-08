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Белгидромет ведет переговоры с польскими и французскими коллегами о том, чтобы получать информацию с их радаров

08.01.2018 - 20:37

Новости Беларуси. Улучшить качество прогнозов намерен Белгидромет. Как рассказали 8 января в организации, выполнить задачу планируют несколькими путями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во-первых, с польскими и французскими коллегами сейчас идут переговоры о том, чтобы получать метеорологическую информацию с помощью их радаров в режиме реального времени. Во-вторых, расширяется собственная сеть наблюдений. Сейчас у Белгидромета 38 погодных станций по всей стране. Они передают температурные параметры, давление, влажность воздуха.

Мария Герменчук, первый заместитель начальника Белгидромета:
Мы предполагаем расширение сети, уже устанавливаем автоматические станции, где у нас вообще нет наблюдения. Ну, например, в Лельчицах, ближайший пункт, который требует оснащения. Малорита, Логойский район.

Пока же наиболее точный прогноз белорусские синоптики дают на 3-5 дней.

Белгидромет ведет переговоры с польскими и французскими коллегами о том, чтобы получать информацию с их радаров

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