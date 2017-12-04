﻿ Бельгийцы готовы вложить более 100 млн рублей в строительство завода по переработке мусора в Минской области | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Бельгийцы готовы вложить более 100 млн рублей в строительство завода по переработке мусора в Минской области

04.12.2017 - 17:44

Новости Беларуси. Более 100 млн рублей готовы вложить бельгийские бизнесмены в строительство завода по переработке мусора в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом шла речь в Миноблисполкоме на специальной встрече.

Иностранные партнеры предложат проект, который может стать выгодным для всех. Планируется, что в качестве сырья для предприятия послужат твердые бытовые отходы, которые будут преобразовывать в полезные материалы и электроэнергию.

Елизавета Давельман, заместитель начальник управления инвестиционной деятельностью Комитета экономики Миноблисполкома:
Из предложенных площадок нашими потенциальными инвесторами была рассмотрена одна площадка в Борисовском районе. В принципе, насколько я поняла, впечатление у них очень положительное.

На сегодняшний день технология, которую заявляют для строительства завода и дальнейшего производства дизелей и топливных гранул, уникальна. Подобного пока еще в Беларуси нет, поэтому интерес с нашей стороны еще больше появляется.

Технология переработки будет соответствовать всем требованиям экологической безопасности.

В регионе уже определились со списком площадок, которые могут стать основой будущего предприятия.

Бельгийцы готовы вложить более 100 млн рублей в строительство завода по переработке мусора в Минской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Китайцы примут участие в восстановлении реки Уша в Смолевичском районе
Китайцы примут участие в восстановлении реки Уша в Смолевичском районе
Азиатские инвесторы готовы финансировать белорусские проекты в сфере искусственного интеллекта
Азиатские инвесторы готовы финансировать белорусские проекты в сфере искусственного интеллекта
Реформы Беларуси обсуждают на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» с участием международных экспертов
Реформы Беларуси обсуждают на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» с участием международных экспертов
Беларусь улучшила инвестиционную среду: что обсуждают на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» в Минске
Беларусь улучшила инвестиционную среду: что обсуждают на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» в Минске
«Европейский банк реконструкции и развития считает Беларусь очень перспективной страной»: о чем говорят на инвестиционном форуме в Минске 28 сентября
«Европейский банк реконструкции и развития считает Беларусь очень перспективной страной»: о чем говорят на инвестиционном форуме в Минске
В 2017 году в Минске реализуют более сорока крупных инвестиционных проектов
В 2017 году в Минске реализуют более сорока крупных инвестиционных проектов
Александра Величко, заместитель главы администрации Советского района
Советский район Минска по итогам третьего квартала 2016 года привлек прямых иностранных инвестиций на сумму свыше $173 млн
Cовещании у Президента
Порядок изъятия земельных участков с недостроенными объектами будет доработан – поручение Президента
Все новости по теме Инвестиции в Минск
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru