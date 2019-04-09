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«Белгоспищепром» презентовал кондитерские изделия с символикой II Европейских игр

09.04.2019 - 21:14

Новости Беларуси. Сладости в новом формате. Кондитерские изделия с символикой вторых Европейских игр 9 апреля презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Купить шоколад и зефир зазывает с яркой обертки Лисенок Лесик. На кондитерской фабрике «Слодыч» представители крупнейших предприятий концерна «Белгоспищепром» презентовали всеми любимые лакомства в новой упаковке, разработанной специально для спортивного первенства.

Например, компания «Красный пищевик» предлагает набор зефира «Прывітанне з Беларусі» в форме конверта. А кондитерская фабрика «Слодыч» привлекает внимание маленьких болельщиков – дети могут собрать из коробки маску, корону или браслет. К слову, каждое из шести предприятий нанесет на обертки сладостей спортивный логотип.

Марина Михальцевич, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
Сегодня вся республика готовится встречать гостей и спортсменов в рамках проведения Европейских игр 2019 года. И полки наших магазинов являются визитной карточкой. Ведущие белорусские производители и торговые сети должны сегодня максимально ярко представить наши белорусские бренды. И сейчас наша главная задача – познакомить гостей и туристов с Беларусью и ключевыми брендами нашей кондитерской отрасли, которые известны далеко за пределами нашей страны.

Высоко оценили лакомства в обновленной обертке и крупнейшие ритейлеры нашей страны. Магазинные прилавки эта продукция украсит уже 1 мая. В свою очередь производители обратили внимание и на оформление «прикассовых» площадок. Акцент на самые востребованные и узнаваемые товары.

Особое внимание уделили и приверженцам здорового питания. Для них предложены линейки полезных сладостей с пониженным содержанием сахара.

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