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«Белкоммунмаш» отправит крупную партию трамваев в Волгоград

24.01.2018 - 19:47

Новости Беларуси. Большой заказ. Крупную партию трамваев отправит «Белкоммунмаш» в российский Волгоград, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К старту чемпионата мира по футболу закупили 10 белорусских машин 802 модели. Главная особенность  – выгоны стыкуются и имеет двухстороннее расположение дверей. Так что получаются 32-метровые составы, каждый из которых сможет вместить до 330 пассажиров.

Владимир Король, председатель совета директоров ОАО «Управляющая компания холдинг «Белкоммунмаш»:
Рынок востребован. В этих трамваях учтена максимально наша комплектация белорусская, в том числе и тележки. Всегда была зависимость от импорта очень серьёзная. 

Сумма контракта – около 10 миллионов рублей. К холдингу «Белкоммунамаш» сейчас пристально присматриваются многие потенциальные покупатели. В поставках и совместных крупных проектах заинтересованы Иран, Индия и Объединённые Арабские Эмираты.

«Белкоммунмаш» отправит крупную партию трамваев в Волгоград

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