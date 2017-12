Белорус попал в топ-30 лучших молодых предпринимателей по версии Forbes

Новости Беларуси. Уроженец Беларуси Андрей Максимов попал в список журнала Forbes «30 из 30».

Издание составило рейтинг молодых людей, достигших успеха в различных видах деятельности. В него вошли около 600 самых ярких молодых предпринимателей, звезд и лидеров. Они были разделены на 20 категорий по 30 человек.

27-летний Максимов попал в категорию «Игры».

Скриншот с сайта forbes.com

Разработчик живёт в Лос-Анджелесе и работает в американской студии Naughty Dog. Максимов имеет неоконченное высшее образование. Он учился в БГУ.

Андрей часто проводит лекции об искусстве и технологиях на конференциях. Студия, в которой работает молодой человек, создала блокбастеры в мире игры – Uncharted 4, Uncharted: The Lost Legacy. Сейчас Максимов работает над игрой The Last of Us: Part II.